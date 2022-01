IMDb-Bewertung: 7,0/10

In der insgesamt dritten Eberhofer-Verfilmung befindet sich Eberhofer in existentiellen Nöten: Dauerliebe Susi ist nach Italien abgehauen und in Niederkaltenkirchen befindet sich ein entflohener Psychopath auf Rachemission. Im Bett von Franz' Chef Moratschek wird ein blutiger Schweinskopf gefunden – und der gemütliche Eberhofer ist von nun an sein Bodyguard...

Mehr Slapstick und Klischees als sonst, trotzdem (oder deshalb?) ein Füllhorn an Komik und ein kurzweilig-spannender Kriminalfall.

