Julia Ormond (58, "The Walking Dead: World Beyond") hat am 4. Oktober in New York Klage gegen den gefallenen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein (71) eingereicht. Das berichtet "Variety". Ormond behauptet, Weinstein habe sie 1995 nach einem Geschäftsessen sexuell belästigt, als er sie zu einer Massage aufforderte, auf sie kletterte, masturbierte und sie zum Oralsex gezwungen haben soll.