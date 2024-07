Mit den Worten "Bond, James Bond", gesprochen von Sean Connery im Jahr 1962, wurde der Welt der womöglich beliebteste Geheimagent aller Zeiten vorgestellt. Die Titelrolle wurde zwar im Laufe der Jahre von verschiedenen Schauspielern verkörpert, doch die ikonischen Fahrzeuge und Gadgets blieben stets ein zentraler Bestandteil der James Bond-Filme und machten ihre besondere Anziehungskraft aus.

Die Ausstellung "007 Action Vienna" holt die faszinierende Welt des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte nun nach Wien. Nach den erfolgreichen Stationen im National Motor Museum of Beaulieu und dem London Film Museum in England, dem Petersen Automotive Museum in Los Angeles und dem Saratoga Automobile Museum in New York, sowie gefeierten Ausstellungen in Brüssel und Prag, wird die Ausstellung ab dem 07. September in der METAstadt in Wien präsentiert