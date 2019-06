13 wilde Western-Serien auf Netflix, Amazon Prime & Sky

JUSTIFIED (Amazon Prime)

Keiner zieht so schnell wie U.S. Marshal Raylan Givens ( Timothy Olyphant). Im Wilden Westen des 19. Jahrhunderts wäre er wohl ein legendärer Gesetzeshüter gewesen. Im Miami des 21. Jahrhunderts kommt sein Cowboy-Style nicht so gut an. Als er einen Drogenbaron zum Ziehen seiner Waffe provoziert und ihn dann in Notwehr erschießt, wird er strafversetzt – und zwar nach Hause nach Kentucky. Dort stellt er rasch fest, dass die Hinterwäldler in Sachen organisierte Kriminalität auch nicht von gestern sind. In seinem Heimatbezirk Harlan County haben Familienclans das Drogengeschäft in der Hand. Bei den Ermittlungen, die er in recht kantiger Cowboy-Manier führt, kreuzen sich seine Wege mit alten Bekannten und Verwandten. Das führt nicht nur zu privaten Verwicklungen, sondern auch zu jeder Menge Action in Form von Schlägereien, Schießereien und Verfolgungsjagden.

Sechs Staffeln von "Justified" sind bei Amazon Prime zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten – dafür aber im Amazon-Channel AXN.