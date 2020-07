18 verhängnisvolle Alien-Monster-Filme: Killer aus dem All

Gefahr aus dem Weltall (1953)

"It Came from Outer Space", so der Originatitel, bringt das gesamte Genre schon im Titel auf den Punkt: Im Jahr 1953 beobachten John Putnam (Richard Carlson) und seine Freundin den Absturz eines UFOs. Doch niemand glaubt dem erst neu in das kleine Städtchen gezogenen Schriftsteller seine fantastische Geschichte. Bald darauf verschwinden Menschen in der Kleinstadt.

"Gefahr aus dem Weltall" ist zurzeit nur als DVD/ Blu-ray erhältlich.