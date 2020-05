16 kolossale Alien-Invasion-Filme: Außerirdische greifen an

Die Körperfresser kommen (1978)

"Invasion of the Body Snatchers", so der Originaltitel der Romanvorlage von Jack Finney und des Films von Regisseur Philip Kaufman, ist ein Sci-Fi-Horror-Kultfilm und in Sachen feindliche Übernahme des menschlichen Körpers das Beste, was es gibt. Der Roman wurde erstmals 1956 unter dem deutschen Titel "Die Dämonischen" verfilmt. "Body Snatchers – Angriff der Körperfresser" (1993) und "Invasion" (2007) basieren ebenfalls auf derselben Romanvorlage. Doch keine Verfilmung ist so beklemmend wie der Film von Kaufman mit Donald Sutherland und Veronica Cartwright in den Hauptrollen: Ein außerirdischer Mikroorganismus befällt Menschen im Schlaf und produziert in einer Art Kokon über Nacht einen perfekten Klon. Heimlich und schleichend wird so ein Mensch nach dem anderen ausgetauscht.

"Die Körperfresser kommen" ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Das gilt auch für "Body Snatchers" und "Invasion".