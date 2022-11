Kommt Staffel 2 von "1899"?

Bisher hat sich Netflix noch nicht dazu geäußert, ob es Nachschub bei der mysteriösen AuswandererInnen-Serie geben wird. Dafür ist es einfach zu früh. Nichtsdestotrotz gibt es gute Nachrichten, denn die SerienschöpferInnen würden "1899" gerne auf drei Staffeln erweitern, wie sie "Kino.de" im Interview verrieten:

"Geplant ist es wieder [wie bei ‚Dark‘, Anm. d. Red.] auf drei Staffeln, weil wir einfach glauben, dass man Mystery am besten in drei Staffeln erzählt. Liegt aber ganz ehrlich nicht in unseren Händen. […] Es müssen einfach viele Zuschauer jetzt gucken, überall auf der Welt, und dann geht die Reise auf jeden Fall weiter."