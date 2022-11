Netflix-Start "1899": Was kann die neue Serie der "Dark"-Macher?

"1899": Diese Darsteller gehen an Bord der "Kerberos"

Der bereits erwähnte "Dark"-Rückkehrer Pietschmann spielt in "1899" den deutschen Kapitän des Ozeandampfers. Seine Figur beschreibt der in Berlin lebende Darsteller als "trüben, zurückgezogenen und wortkargen Charakter mit einem dunklen Geheimnis". Dieses versucht Larsen im Alkohol zu ertränken.

Emily Beecham ("Cruella", 38) verkörpert die Engländerin Maura Franklin. Ihr langgehegter Traum ist es, Ärztin zu werden. Zur Jahrhundertwende ist diese Profession allerdings allein Männern vorbehalten.

Daneben wirken der aus der Netflix-Serie "Elite" bekannte Darsteller Miguel Bernardeau (25), Lucas Lynggaard Tønnesen (22) und Clara Rosager (26) aus "The Rain" sowie Maciej Musiał ("The Witcher", 27) vor der Kamera mit. Die in Hongkong geborene Darstellerin Gabby Wong war zuvor im "Star Wars"-Film "Rogue One" aus dem Jahr 2016 zu erleben.