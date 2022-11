Wer hat die Simulation gebaut?: Maura und Daniel

In der realen Welt sind Maura und Daniel verheiratet und Elliot ist ihr Sohn. Als dieser krank wird, bauen die beiden eine Simulation, um so für immer mit ihm zusammen sein zu können. Maura und Daniel sind die Schöpfer der Simulation, da er ein Meisterprogrammierer und sie ein Genie in Neurowissenschaften ist. Als Erfinderin der Simulation hat Maura also die Architektur des Programms entworfen, die es mehreren Personen ermöglicht, gleichzeitig an eine Maschine angeschlossen zu werden, damit sie Zeit mit geliebten Menschen verbringen können, die in der realen Welt tot sind.