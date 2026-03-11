"2 Minuten 2 Millionen": Diesmal Kiddy Clip und Pneumo Planet
Welche innovativen Ideen werden in der aktuellen Ausgabe von "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 und Joyn präsentiert? Es gibt Weltraum-Technologie, die auch auf der Erde massentauglich werden könnte. Außerdem kommt aus Niederösterreich eine simple, aber geniale Lösung für Familien, um zu große Kinderhosen im Handumdrehen passgenau zu machen. Diese und weitere Konzepte stellen wir euch nun kurz vor.
Pneumo Planet: Vom Roten Planeten nach Niederösterreich
Das Wiener Start-up Pneumo Planet sorgt mit einem radikalen Wohnkonzept für Gesprächsstoff. Die Rede ist von aufblasbaren Erdhäusern, die ursprünglich für die europäische Raumfahrt auf dem Mars entwickelt wurden. Das Besondere: Die Behausungen sind extrem ressourcenschonend und benötigen keinerlei externe Energie für die Klimatisierung.
Die Reaktionen der Investor:innen könnten kaum unterschiedlicher sein: Eveline Steinberger zeigt sich begeistert: "Ich lieb’s, es ist so superschräg". Katharina Schneider bleibt skeptisch: "Ich könnt’ mir nicht vorstellen, dass ich freiwillig in so einem Plastikteil wohnen will", während Mathias Muther noch mit der Vorstellung hadert, unter der Erde zu leben. Christian Jäger hingegen bewertet das Projekt kurz und knapp als eine "coole Geschichte".
Die Kaufbereitschaft ist aktuell noch gering. Ein Prototyp existiert bereits in Niederösterreich – nun stellt sich die Frage, ob ein Investment die Weltraum-Technologie massentauglich macht.
Kiddy Clip: Nachhaltige Lösung für rutschende Hosen
Wesentlich bodenständiger, aber nicht weniger clever, präsentiert sich Kiddy Clip. Das Team aus Niederösterreich hat einen kindersicheren Clip entwickelt, mit dem sich zu weite Hosenbünde im Handumdrehen anpassen lassen. Das verhindert Stolperfallen und schont den Geldbeutel, da Kleidung länger getragen werden kann.
Eveline Steinberger lobt vor allem die Gründerperson: "Da sehe ich Leidenschaft rausfunkeln, ein wesentlicher Erfolgsfaktor". Ob dieser Spirit allein ausreicht, um die Finanzierung zu sichern, bleibt abzuwarten.
Die weiteren Innovationen im Überblick
- Znow Motion (Niederösterreich): Eine Erweiterung, die herkömmliche Fahrradträger fit für den Skitransport macht.
- Pure Materials (Schweiz): Nachhaltiges "Holz", das ökologisch aus Hanffasern gewonnen wird.
- Smartsy (Serbien): Eine Hightech-Hundehütte für den Außenbereich von Supermärkten – inklusive Klimakontrolle, UV-Reinigung und Kamera-Übertragung.
Die aktuelle "2 Minuten 2 Millionen"-Folge ist auf Joyn zu sehen!