Welche innovativen Ideen werden in der aktuellen Ausgabe von "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 und Joyn präsentiert? Es gibt Weltraum-Technologie , die auch auf der Erde massentauglich werden könnte. Außerdem kommt aus Niederösterreich eine simple, aber geniale Lösung für Familien, um zu große Kinderhosen im Handumdrehen passgenau zu machen. Diese und weitere Konzepte stellen wir euch nun kurz vor.

Pneumo Planet: Vom Roten Planeten nach Niederösterreich

Das Wiener Start-up Pneumo Planet sorgt mit einem radikalen Wohnkonzept für Gesprächsstoff. Die Rede ist von aufblasbaren Erdhäusern, die ursprünglich für die europäische Raumfahrt auf dem Mars entwickelt wurden. Das Besondere: Die Behausungen sind extrem ressourcenschonend und benötigen keinerlei externe Energie für die Klimatisierung.

Die Reaktionen der Investor:innen könnten kaum unterschiedlicher sein: Eveline Steinberger zeigt sich begeistert: "Ich lieb’s, es ist so superschräg". Katharina Schneider bleibt skeptisch: "Ich könnt’ mir nicht vorstellen, dass ich freiwillig in so einem Plastikteil wohnen will", während Mathias Muther noch mit der Vorstellung hadert, unter der Erde zu leben. Christian Jäger hingegen bewertet das Projekt kurz und knapp als eine "coole Geschichte".

Die Kaufbereitschaft ist aktuell noch gering. Ein Prototyp existiert bereits in Niederösterreich – nun stellt sich die Frage, ob ein Investment die Weltraum-Technologie massentauglich macht.