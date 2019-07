2019 mit Spannung erwartete Filmstarts: Action, Thriller & Horror

Netflix: 1. Februar

In diesem Horror-Thriller spielt Taylor Schilling, bekannt durch ihre Hauptrolle in der Netflix-Serie "Orange Is The New Black", die besorgte Mutter des hochbegabten Miles. Als der Junge seltsame Verhaltensweisen entwickelt, drängt sich immer mehr der Verdacht auf, dass die Begabungen des Wunderkinds übernatürlichen Ursprungs sind.