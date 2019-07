2019 mit Spannung erwartete Filmstarts: Drama, Komödie & Animation

Kinostart: noch kein Starttermin

Der Film behandelt den Aufstieg der (fiktiven) Sängerin Celeste ( Natalie Portman) zum Superstar. Das Leben von Celeste, die schon in ihrer Schulzeit zur traurigen Berühmtheit wurde, wird in mehreren Akten erzählt und zeichnet ein zynisches Bild der Entwicklung der US-Gesellschaft in den vergangenen 20 Jahren vom Schulmassaker in Columbine über 9/11 bis zum Krieg gegen den Terror und den IS-Terroranschlägen. Leider ist zurzeit noch unklar, ob der Film in die heimischen Kinos kommen wird.