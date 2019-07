2019 mit Spannung erwartete Filmstarts: Superhelden

Kinostart: 5. Juli

In dem X-Men-Spin-Off werden junge Mutanten in einer geheimen Forschungseinrichtung festgehalten. Regisseur und Co-Autor Boone ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter") hat einen "waschechten Horrorfilm" versprochen, der aber das jugendfreundliche PG-13-Rating in den USA bekommen soll (entspricht etwa FSK 12).

Wahrscheinlich ist "New Mutants" auch der letzte X-Men-Film von 20th Century Fox. Danach übernimmt Marvel wieder die Filmrechte. Es könnte daher durchaus sein, dass in "X-Men: Dark Phoenix" und "New Mutants" die Weichen in Richtung Marvel Cinematic Universe (MCU) gestellt werden. Dafür spricht auch, dass beide Filme schon im Vorjahr erscheinen sollten und mehrmals verschoben wurden.