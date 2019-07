2019 mit Spannung erwartete Kino-Highlights: Sci-Fi & Fantasy

Kinostart: 30. Mai 2019

Chris Hemsworth und Tessa Thompson übernehmen in der dritten Fortsetzung von "Men in Black" die schwarzen Anzüge von Tommy Lee Jones und Will Smith. Im Regiestuhl nimmt diesmal F. Gary Gray Platz ("Fast & Furious 8", "Straight Outta Compton", "The Italian Job"). Mit dabei sind auch Liam Neeson und Emma Thompson. Die außerirdische Bedrohung nimmt diesmal die Form von Rebecca Ferguson an.