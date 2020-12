Für diesen Film könnte Carey Mulligan einen Oscar erhalten

Schwieriges Thema

Diesen Winter meldet sie sich mit "Promising Young Woman“ zurück, in dem sie eine Rächerin spielt, die Vergewaltiger aufspürt und erledigt. Das durchaus harte Thema sorgt definitv für viel Diskussionsstoff, was nicht unbedingt hilfreich für ihre Oscar-Kampagne sein könnte. Weibliche Darstellerinnen in Rache-Thrillern wie "Kill Bill", "Hard Candy" oder "The Brave One", wurden bereits öfters von der Academy übergangen. Der humorvoll umgesetzte Thriller von Focus Features ist heuer einer der wenigen großen Oscar-Favoriten, die nicht von Netflix produziert wurden, weshalb es auch nicht unwahrscheinlich wäre, wenn die Kategorie für die beste weibliche Hauptdarstellerin auch vom Streaming-Giganten dominiert werden würde.