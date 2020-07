Die 33 besten Erotik-Thriller aller Zeiten

Was den Erotik-Thriller vom erotischen Film unterscheidet, ist ein Kriminalfall. Erotik-Krimi oder erotisches Crime-Drama wären also ebenso passende Bezeichnungen. Im Gegensatz zu spannenden Erotikfilmen wie etwa "9 ½ Wochen" (1986) mit Kim Basinger und Mickey Rourke, "Verhängnis" (1992) mit Jeremy Irons und Juliette Binoche oder auch "Fifty Shades of Grey" (2015) mit Dakota Johnson, die durchaus moralische Grenzen überschreiten und schockieren können, ist hier meist ein Gewaltverbrechen im Spiel, oft sogar ein Mord, manchmal auch geringere Vergehen. Die Motive kreisen immer um Liebe, Eifersucht, Sex und sexuelle Machtspielchen.

Das Subgenre war vor allem in den 80ern und Anfang der 90er-Jahre populär. Hollywood-Blockbuster wie "Eine verhängnisvolle Affäre" (1987) mit Glenn Close und "Basic Instinct" (1992) mit Sharon Stone – in beiden fällen war Michael Douglas das männliche "Objekt der Begierde" – lösten einen wahren Boom aus. Nicht alle Filme sind auch wirklich gelungen, so finden sich etwa "Eiskalte Leidenschaft" (1992) mit Kim Basinger, "Color of Night" (1994) mit Bruce Willis und Jane March und "Body of Evidence" (1992) mit Madonna nicht auf unserer Liste.

Doch die folgenden 33 Filme können wir aus dem einen oder anderen Grund allen ans Herz legen, die bei einem Erotik-Thriller neben nackter Haut auch auf Spannung und Originalität Wert legen.