"Sweetheart": Vielgelobter Survival-Horror kommt nicht ins Kino

Worum geht es in "Sweetheart"?

Jenn (Kiersey Clemons) strandet nach einem Bootsunglück auf einer einsamen Tropeninsel. Auf der Insel gibt es genug Nahrung und Wasser, auch wenn es mühsam ist, dort Tag für Tag genug zum Überleben zu sammeln und den Elementen zu trotzen. Doch bald muss Jenn feststellen, dass sie nicht vollkommen alleine auf der Insel ist. Denn wenn es dunkel wird, geht auch ein anderes Wesen auf Nahrungssuche.

Legendäre Monster-Enthüllung

Der erste Auftritt des Monsters im Film wird über den grünen Klee gelobt. Der Hollywood Reporter meint sogar, dass die Szene, in der das Monster enthüllt wird, einen Platz in der Hall of Fame des Monsterfilms verdient hätte. Hier ist auch noch ein Preview, in dem Jenn ein Geheimnis der Insel entdeckt.