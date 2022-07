"22. Juli – Die Schüsse von München"-Trailer: True-Crime-Sky-Doku

Triggerwarnung: Amoklauf und Suizid.

Ein Attentat und unendlich viele Fragen: Am 22. Juli 2016 versetzt ein 18-Jähriger die Millionenmetropole München in Angst und Schrecken. Er tötet am Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen, verletzt fünf weitere durch Schüsse schwer, bis er sich kurz vor seiner Festnahme selbst richtet.

Exklusive AugenzeugInnen der Ereignisse, ExpertInnen von Polizei, Forensik und Medizin sowie JournalistInnen, Extremismus-ForscherInnen und PsychologInnen liefern für "22. Juli – Die Schüsse von München" ein umfassendes Bild und neue Erkenntnisse zum Münchner Attentat vom 2016.

Hier ist auch ein erster Trailer dazu: