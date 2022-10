35 Jahre "Sat.1-Frühstücksfernsehen": Diese Promis waren dabei

Seit 35 Jahren weckt und informiert Sat.1 mit seiner Morgenshow jeden Tag zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer. Am 4. Oktober feiert deswegen nicht nur der Sender das Jubiläum des "Sat.1-Frühstücksfernsehens". Schon Anfang September gab die Seven.One Entertainment Group bekannt, dass man an diesem Tag auf jedem Sender des Unternehmens die Morgenshow ausstrahlen werde. Das besondere Jubiläum wird demnach als einmalige Aktion parallel in Sat.1, auf ProSieben, bei kabel eins, bei Sat.1 GOLD, auf ProSieben MAXX, auf sixx und bei kabel eins Doku zu sehen sein.

Aktuell führen sieben Moderatoren regelmäßig durch die morgendliche Show: Alina Merkau (36), Daniel Boschmann (41), Matthias Killing (43), Karen Heinrichs (48), Christian Wackert (33), Simone Panteleit (46) und Marlene Lufen (51). Letztere feierte in diesem Jahr ebenfalls Jubiläum - Lufen ist seit 25 Jahren - mit Pausen - Teil der Sendung. In 35 Jahren präsentierten so einige bekannte Namen das Morgenmagazin. Diese Promis waren einst fester Bestandteil des "Sat.1-Frühstücksfernsehens".