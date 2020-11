5 smarte, weibliche Serienfiguren, die uns begeistert haben

2. 30 Rock : Tina Fey hat die Hosen an

Tina Fey startete mit ihren Serienkreationen vor zehn Jahren. „ 30 Rock“ (2006 bis 2013) hatte zwar mäßige Einschaltquoten, aber durchwegs positiver Kritik, und wurde mehrfach ausgezeichnet. Fey produzierte die Serie mit und spielte auch die Hauptrolle der Liz Lemon, Chefautorin einer Comedy-Show. Fey erzählte quasi aus erster Hand, da sie selbst die erste weibliche Chefautorin von „Saturday Night Live“ war. Fey lässt ihre Liz Lemon flammende Reden über Unabhängigkeit und Frauensolidarität schwingen ("I support women. I'm like a human bra"). Sie zeigt was es heißt in einem männerdominierten Beruf die Hosen anzuhaben. Ihre sarkastischen Sprüche sollte man sich hinter die Ohren schreiben. Liz Lemon steht dazu nicht „cool“ zu sein und vertritt ihre Ideale. Lautet dein Motto: Ein Abend kann nur gut werden, wenn er die Worte Couch und Snacks enthält, ist Lemon dein neues Vorbild. Steh' zu deinem Inneren: Yes to love, yes to life, yes to staying in more!

"30 Rock" ist bei Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten.