50 Jahre "Derrick": Darum wurde die Krimiserie zum Kult

Oberinspektor Stephan Derrick (Horst Tappert, 1923-2008) und Inspektor Harry Klein (Fritz Wepper, 1941-2024) ermittelten ab 20. Oktober 1974 - Episode "Waldweg" - 24 Jahre lang in der Krimireihe "Derrick". Die letzte Episode "Das Abschiedsgeschenk" wurde am 16. Oktober 1998 im ZDF ausgestrahlt. Die weltweit erfolgreiche Reihe wurde in mehr als 100 Länder verkauft.