6 sehenswerte Filme, die nur noch kurz im Amazon Prime-Abo enthalten sind

Zuletzt noch ein Klassiker des Actionfilms: Das Action-reiche Vietnam-Rückkehrer-Drama "Rambo", mit dem Originaltitel "First Blood", war im Jahr 1982 der Auftakt einer Filmreihe, die bis "Rambo: Last Blood" aus dem Jahr 2019 reicht. Allerdings war der erste Film noch wirklich gut und wahrscheinlich der Goldstandard des 80er-Jahre-Actionfilms. Die beiden Filme "Rambo 2: Der Auftrag" (1985) und "Rambo 3" (1987) sind auch (noch) bei Amazon Prime Video zu sehen. Die beiden späten Fortsetzungen "John Rambo" (2008) und eben "Rambo: Last Blood" (2019) sind nicht im Prime-Abo enthalten, kommen aber ohnedies nicht an das Original heran.