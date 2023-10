7. Pillerseetal (Tirol)

Das smaragdrüne 24 Hektar große Wasserjuwel im Nordosten von Tirol lockt an heißen Tagen Baderatten an: Immerhin steigen die Wassertemperaturen sogar an Sommertagen kaum über 19 °Celsius. Den See selbst erkundet man am besten mit einem ausgeborgten Tretboot, doch auch am Trockenen kann man sich entspannen, denn zu Beginn des Sees lockt eine Kneippanlage mit Sitzbänken und Liegen aus Holz.

Ein beliebtes Ausflugsziel im Tal sind zudem die sogenannten "Schreienden Brunnen" - ein Schleierwasserfall bei Fieberbrunn. Bei Waidring gibt es außerdem eine rund sieben Kilometer lange Steinplatte, die das größte Trockenriff Europas bildet.

Mehr Infos zur Region Pillersee gibt es hier!