"A Quiet Place"-Prequel mit Lupita Nyong'o in Planung

Lupita Nyong'o hat bereits in früheren Filmen ausgiebige Horror-Erfahrungen sammeln können, da sie an Jordan Peeles' gefeiertem "Us" mitwirkte und auch in der Horror-Komödie "Little Monster" zu sehen war.

Für das neue "A Quiet Place"-Kapitel konnte mit Michel Sarnoski ein vielversprechender Regisseur gewonnen werden: Sein Drama "Pig" verhalf beispielsweise Nicolas Cage zu einem seiner ungewöhnlichsten Filmauftritte.

Ob die bisherigen Hauptdarsteller Emily Blunt und John Krasinski in diesem Prequel ebenfalls wieder auftreten werden, ist aber eher zweifelhaft.

"A Quiet Place: Day One" soll im März 2024 in die Kinos kommen.

