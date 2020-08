Ab sofort auf Netflix: "Aquaman" Jason Momoa ohne Schwimmflügel

In den 145 Minuten Laufzeit bekommen wir jede Menge geboten: Von Reitern auf riesigen Seepferden und Haien über furchteinflößende Tiefseemonster bis zum Drum-Solo eines Octopus lässt Star-Regisseur James Wan ("Saw", "The Conjuring") keine Skurrilität in Atlantis aus. Das Ergebnis ist eine Fantasy-Odyssee mit Humor und Herz.

"Aquaman" ist ab sofort auf Netflix verfügbar.