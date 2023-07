Für Fans der Rocklegende AC/DC wird es am 7. Oktober spannend. Dann treten die Schöpfer von Klassikern "Highway To Hell" oder "Thunderstruck" erstmals seit sieben Jahren wieder live auf, und zwar beim "Power Trip"-Festival in Kalifornien. Wer es nicht dorthin schafft, der kann bereits am morgigen Freitag tiefer in die Bandgeschichte eintauchen: Um 21.55 Uhr zeigt Arte die neue Dokumentation "AC/DC - Forever Young".