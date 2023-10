Baylans Pläne zur Zerstörung der Macht?

Baylan und seine Schülerin Shin (Ivanna Sakhon) sind ebenfalls auf dem Planeten verblieben. Der ehemalige Jedi findet drei gigantische Statuen, bei denen es sich um die Götter von Mortis handelt, die "Star Wars"-Fans auch als "die Familie der Einen" kennen werden.

Diese Familie aus Vater, Sohn und Tochter wurde in "Clone Wars" zwar vernichtet, doch die Figur der Tochter wirkt noch immer nach: sie verkörpert die helle Seite der Macht und steht wohl auch mit der Eule Morai in Verbindung. Baylan verfolgt offenbar einen weitreichenden Plan und will womöglich die Macht für immer vernichten, um den alten Kreislauf von Jedi und Sith endlich zu durchbrechen.

Hier sind also viele Fragen offen und es ergeben sich wichtigen Perspektiven für künftige Ereignisse. Bleibt abzuwarten, ob die Handlung dann in einer Staffel 2 von "Ahsoka" fortgesetzt oder in anderem Zusammenhang (beispielsweise in späteren "Star Wars"-Filmen) wieder aufgegriffen wird. Schwierig könnte die Weiterführung von Baylans weiterem Wirken werden, da der Darsteller Ray Stevenson im heurigen Mai viel zu früh mit 58 Jahren verstorben ist.