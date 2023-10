Dank der japanischen Mystery-Serie "Alice in Borderland" hat Netflix bewiesen, dass nicht nur die Südkoreaner mit "Squid Game" sadistische Überlebensspiele inszenieren können.

Im Gegensatz zur eher Feelgood-lastigen Netflix-Anime-Umsetzung "One Piece" geht es in "Imawa no kuni no Arisu" (so der japanische Originaltitel) nämlich deutlich brutaler und grausamer zu: Der Videospiel-süchtige Arisu (Kento Yamazaki) erwacht eines Tages in einer Parallelwelt und findet sich als Hauptperson in perfiden Killerspielen. Gemeinsam mit seinen Freund:innen hat er bisher in einem perfekten Mix aus Horror, Gore, Action und Mystery zwei Runden lebendig überstanden.