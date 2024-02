"All of Us Strangers": Das Ende des Dramas mit Paul Mescal erklärt

Auch wenn Adam dem Grauen ins Auge blickt, beschließt er sich auf die Illusion von Harry zu fokussieren. Als die beiden im Bett liegen, möchte Harry Musik hören und Adam flüstert ihm den Satz "I'll protect you from the hooded claw, keep the vampires from your door". Das ist eine Referenz zu ihrem ersten Treffen, bei dem Harry ihm gesagt hat, dass Vampire vor seiner Tür seien. Sie sind jedoch auch die ersten Zeilen des Liedes von Frankie goes to Hollywoods "Power of Love", das den Film beendet.

Adam fühlt sich schuldig, dass er Harry damals abgewiesen hat, da er vielleicht seinen Suizid hätte verhindern können. Er möchte sich deshalb in die fiktive Liebesbeziehung mit ihm flüchten und reist mit ihm in eine unendliche Dunkelheit, in der sie schließlich zu Sternen werden.