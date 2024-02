“All of us Strangers” fordert das Publikum dazu auf, aktiv zu werden und sich mit der eigenen Vergangenheit auseinander zu setzen. Wer jedoch keinen emotionalen Zugang zu den Figuren findet, könnte sich in einem frustrierenden Kinoerlebnis wiederfinden.

4 von 5 Sternen

