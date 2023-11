"Alles Licht, das wir nicht sehen": Die wahre Geschichte dahinter

Die Technik, ein Wunder

Grundsätzlich ist die Antwort simpel: Bei der vierteiligen Miniserie handelt es sich um die Adaption des gleichnamigen Romans von Anthony Doerr auf dem Jahr 2014, ein zigfacher Millionen-Bestseller (zumindest in den USA; im deutschsprachigen Raum floppte er pikanterweise) und mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Doch Doerr wiederum wurde sehr wohl von wahren Ereignissen inspiriert.

In einem Interview mit "NPR" verriet der Autor, dass ihm die Thematik rund um von Menschenhand geschaffener Technik, die uns die Möglichkeit gibt, uns mit lieben Menschen zu verbinden und uns deshalb Hoffnung in schweren Zeiten geben kann, während einer Zugfahrt kam. "Wir fuhren gerade in eine U-Bahnstation ein", erinnert sich Doerr. "Der Mann vor mir telefonierte gerade – das war im Jahr 2004 – und der Anruf wurde unterbrochen. Und er wurde irgendwie wütend, ein wenig peinlich wütend, unangemessen wütend.

„Und ich weiß noch, dass ich dachte: Was er vergisst – was wir eigentlich alle ständig vergessen – ist, dass das ein Wunder ist. Er benutzt diesen kleinen Empfänger und Sender, dieses kleine Radio in seiner Tasche, um Nachrichten mit Lichtgeschwindigkeit zu senden, mit jemanden, der vielleicht Tausende von Kilometern entfernt ist." Das berührte Doerr auf eigenartig intensive Weise: "Für mich ist das ein Wunder." Die ursprüngliche Motivation für seinen Roman, erklärt Doerr, bestand also darin, "eine Zeit heraufzubeschwören, in der es ein Wunder war, die Stimme eines Fremden in Ihrem Zuhause zu hören.“