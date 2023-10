Preiserhöhung bei Netflix-Abos

Abonnent:innen von anderen Preismodellen dürften sich jetzt aber ärgern. Laut "Collider" führt der rote Streamingdienst eine sofort in Kraft tretende Preiserhöhung in den USA, Frankreich und Großbritannien durch.

Deutschland und Österreich werden hier (erst mal) nicht genannt. Also kein Grund zur Sorge? Leider nein. Bisher ist Netflix bei Veränderungen der Abo-Modelle stets schrittweise vorgegangen. Zuerst wurden die Preiserhöhungen in wenigen ausgewählten Ländern getestet und schließlich zogen die Abo-Modelle in allen anderen Ländern nach. Das bedeutet, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die neuen Abo-Preise auch hierzulande umgesetzt werden.

Falls sich die neuen Abo-Preise an denen von Frankreich orientieren werden, werden diese in Deutschland und Österreich wie folgt aussehen:

Netflix mit Werbung: 4,99 €

Netflix-Basismodell: 7,99 € auf 10,99 €

Netflix-Standardmodell: 12,99 €

Netflix-Premiummodell: 17,99 € auf 19,99 €

Die Abo-Preise für das Abo-Modell mit Werbung und das Standard-Modell bleiben also erst mal gleich.