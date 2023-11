Für Subtiles ist bei Levy kein Platz

Die Serie hält sich in manchen Teilen stark an die Vorlage (was ihr jedoch nicht immer gut tut – die permanenten Flashbacks stören den Erzählflow), in anderen Aspekten aber nimmt sie sich größere kreative Freiheiten: Das Ende ist auf Netflix vollkommen anders geraten, kommt zu unvermittelt und antiklimaktisch daher. Auch setzt die Serie mehr auf Action als das Buch – was aufgrund des Erzählmediums durchaus verständlich ist, zur Spannung aber komplexerweise nur sehr wenig beiträgt. Zu früh gibt es Enthüllungen, zu schnell werden Cliffhanger aufgelöst, zu wenig geht man eine Verbindung mit den Charakteren ein.

Man kommt einfach nicht von dem Gedanken los, dass Knight und Levy die falschen Personen für dieses Projekt waren – besonders Levy ist ausschließlich für seichtes Popcorn-Kino im Hau-drauf-Komödien-Fach bekannt. In seinen Filmen ist für Subtiles kein Platz – was man auch in "Alles Licht" bemerkt: Die ständigen Expositionsdialoge nehmen einem das eigenständige Denken ab, etwaige Metaphern (besonders die Bedeutung des Titels!) werden uns immer und immer wieder vorgekaut, die Sprache aller Figuren wirkt künstlich. Irgendwie wirkt es, als ob Knight und Levy nur die Zusammenfassung des Buches gelesen hätten.