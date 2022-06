Das müsst ihr zu "Alone Together" wissen

Um der Pandemie in New York City zu entkommen, plant die Gastrokritikerin June (Katie Holmes) einen romantischen Kurztrip ins Hinterland. Dieser Plan läuft jedoch total schief. Denn das AirBnB wurde doppelt belegt und da ihr Freund John (Derek Luke) beschließt in der Stadt zu bleiben, um sich um seine Eltern zu kümmern, verbringt sie den Lockdown mit dem frischgebackenen Single Charlie (Jim Sturgess, "Zwei an einem Tag"). Als sich der Frühling um sie herum zu entfalten beginnt, machen June und Charlie das Beste aus der plötzlichen Unterbrechung ihrer Routine und entwickeln eine unerwartete Intimität, während sie sich über ihre Ziele, Ambitionen und natürlich Beziehungen näherkommen.

Weitere Rollen haben die Oscar-Preisträgerin Melissa Leo, die "Girls"-Darstellerin Zosia Mamet und der "Marvelous Mrs. Maisel"-Mime Luke Kirby inne.

"Alone Together" erscheint am 22. Juli in den US-amerikanischen Kinos. Wann der Film hierzulande zu sehen sein wird, steht bisher noch nicht fest.