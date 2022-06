Die MacherInnen der Erfolgsserie "Chernobyl" konfrontieren uns erneut mit schrecklichem Horror: Auf Sky erscheint am 21. Juli eine Horror-Comedy von HBO namens "The Baby". Die Mischung aus Horror und Comedy war bereits bei dem Netflix-Hit "Santa Clarita Diet" erfolgsversprechend. Das Besondere an "The Baby": Das Neugeborene wird für all den grauenvollen Horror verantwortlich sein.

Zu der Ko-Produktion von Sky und HBO ist nun ein erster Trailer veröffentlicht worden.