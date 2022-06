"The Princess": Trailer zeigt Joey King als provozierende Adelige

Bald erscheint "The Princess" auf Hulu, nicht zu verwechseln mit dem Dokumentarfilm "The Princess" – einer Dokumentation über das Leben von Lady Diana. Denn in der Hulu-Version benimmt sich die titelgebende Prinzessin alles andere als eine Lady.

"The Princess" mit Joey King

Die titelgebende Hauptrolle übernimmt Joey King, deren Name euch nach der "The Kissing Booth"-Trilogie nicht unbekannt sein dürfte.

Darin weigert sich eine willensstarke Prinzessin, einen grausamen Soziopathen (Dominic Cooper) zu heiraten. Als Konsequenz wird sie entführt und in einem abgelegenen Turm des väterlichen Schlosses eingesperrt. Da ihr rachsüchtiger Freier den Thron ihres Vaters besteigen will, muss die Prinzessin das Königreich retten.