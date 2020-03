"Altered Carbon: Resleeved": Im ersten Trailer geht es blutig zur Sache

Am 19. März können Fans der Cyberpunk-Serie "Altered Carbon" bei Netflix noch tiefer in die Welt der Stacks und Sleeves eintauchen. Nach der kürzlich erschienenen zweiten Staffel, in der Anthony Mackie seinen Körper als Sleeve für Takeshi Kovac zur Verfügung gestellt hat, taucht der letzte Envoy nun auch in dem Anime aus der Feder von Dai Sato ("Cowboy Bebop") auf. Der erste Trailer von "Altered Carbon: Resleeved" beeindruckt – ganz wie in die Originalserie – mit blutiger Action und düsterem Cyberpunk: