Amazon Prime Video: Diese deutschen Produktionen kommen!

Diese deutschen Produktionen werden auf Prime Video erscheinen

"LOL: Last One Laughing", die für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Comedy-Show, startet im April 2023 in ihre vierte Staffel. Prime Video nennt erste TeilnehmerInnen der neuen Folgen: Mit Cordula Stratmann, Moritz Bleibtreu, Martina Hill, Kurt Krömer, Hazel Brugger, Michael Mittermeier, Elton und Jan van Weyde dürfen sich Prime-MitgliederInnen auf absolute Extraklasse im komischen Fach freuen.

Neue Show für Joko Winterscheidt: Der Entertainer produziert derzeit eine neue Original Show exklusiv für Prime Video. Worum es genau geht? Noch geheim! Joko: "Ich werde ab Anfang nächsten Jahres bei Prime Video zu sehen sein. Es wird anders, es wird krass, sogar sehr krass. Es wird einen vielleicht sogar verstört zurücklassen. Schaut's Euch einfach an!"

"HILLarious" heißt die neue Original Sketch-Comedyshow von Martina Hill. In der Show schlüpft Martina Hill auf ihre unnachahmliche Art in diverse Rollen und lädt sich prominente Gäste für besondere Sketche ein, die sich wie ein roter Faden durch jede der acht Episoden ziehen. Fans können sich im Frühjahr 2023 auf ein Wiedersehen mit altbekannten und beliebten Figuren und auch auf neue Charaktere freuen.

"Silber" (AT) ist ein neuer Original Film nach der gleichnamigen Bestseller-Romanreihe von Kerstin Gier. Ein internationaler, junger Cast verkörpert die beliebten Figuren der erfolgreichen Buchreihe. Zu sehen sind unter anderem Jana McKinnon als Liv, Rhys Mannion als Henry, Chaneil Kular als Arthur, Josephine Blazier als Anabel, Théo Augier als Grayson, Efeosa Afolabi als Jasper, Riva Krymalowski als Mia, Nicolette Krebitz als Ann und Samirah Breuer als Persephone.

Nach exklusiven Einblicken in das Vereinsleben der Spitzenclubs Borussia Dortmund und FC Bayern München bringt Prime Video jetzt Fans ins absolute Heiligtum des deutschen Profi-Fußballs, die deutsche Herren-Fußballnationalmannschaft. Eine sechsteilige All or Nothing"-Dokuserie folgt dem Team von Bundestrainer Hansi Flick auf dem Weg zur und bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 und zeigt Fans, was beim Turnier vor und hinter den Kulissen geschieht.

"Jan Ullrich – Der Gejagte" (AT): Die vierteilige Hochglanzdokumentation wirft einen kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des Ausnahmeathleten Jan Ullrich. Dabei beleuchtet er persönlich seinen Weg – umfassend, ehrlich und exklusiv: "In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise durch mein Leben. Mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen."