"Sachertorte": Amazon-Original-Film wird in Wien gedreht

In Wien geht's filmisch rund: Die Aura des Hollywood-Stars Chris Hemsworth, der vor Kurzem in der österreichischen Hauptstadt den zweiten Teil des Netflix-Actionkrachers "Tyler Rake: Extraction" gedreht hat, ist noch nicht mal verblasst, da schlägt auch schon eine weitere Filmproduktion in Wien ihre Zelte auf – und diesmal sogar vom Streaming-Konkurrenten:

Amazon Prime Video dreht in Wien seit dem 2. März den Original-Film "Sachertorte", bei dem – man ahnt es – das weltberühmte Caféhaus und die ebenso bekannte Süßspeise eine entscheidende Rolle spielen.