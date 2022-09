"LOL: Last One Laughing"-Staffel 4: Diese Stars wirken mit

Wer hat "LOL: Last One Laughing" bisher gewonnen?

Das Prinzip von "LOL: Last One Laughing" bleibt gleich: Sechs Stunden lang versuchen sich die in einem Raum eingesperrten Komikerinnen, Komiker und Promis gegenseitig zum Lachen und damit zum Ausscheiden aus der Show zu bringen. Michael Bully Herbig überwacht alles ganz genau und betätigt den Rauswurf-Buzzer.

Der oder die Letzte in der Runde darf einen Geldbetrag von 50.000 Euro an einen guten Zweck spenden. In der ersten Staffel holte sich Torsten Sträter (56) den Sieg, in der zweiten Staffel Max Giermann (46). Gewinnerin der dritten Staffel war Anke Engelke (56).