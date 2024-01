"Atlanta" als Film – mit einer wahren Geschichte: So könnte man "American Dream: The 21 Savage Story" beschreiben, wenn man sich Cast, Crew und den darin im Fokus stehenden Rapper näher anschaut. So spielt der Schöpfer und Hauptdarsteller von "Atlanta", Donald Glover, die erwachsene Version des Rappers 21 Savage. Donald Glovers jüngerer Bruder Stephen Glover übernimmt zusammen mit Jamal Olori die Regie und das Drehbuch für das Biopic. Das Duo hat bereits das großartige Skript zur Hit-Serie "Atlanta" abgeliefert, in der es auch um einen Rapper geht, der aus ärmlichen Verhältnissen kommt und sich durch den Erfolg mit den Tücken des neu gefundenen Reichtums konfrontiert sieht.

Dass der Trailer zu 21 Savages Biopic ausgerechnet jetzt veröffentlicht wird, verwundert nicht weiter – immerhin erscheint am 12. Jänner das neue Album des Rappers. Seht euch hier den Trailer an (der mehr an ein Musikvideo erinnert):