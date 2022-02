Auf Sky ist am 14. Februar ein neues Remake einer Kultserie gestartet: "Bel-Air", nach der Vorlage "Der Prinz von Bel-Air". Im Gegensatz zum Original mit Will Smith, ist die adaptierte Version aber deutlich ernster und düsterer – und natürlich moderner. In die Hauptrolle des Will, der zu seinem wohlhabenden Onkel Phil (Adrian Holmes) und dessen Familie zieht, nachdem er sich mit einer Gang in seiner Heimatstadt anlegt, schlüpft Newcomer Jabari Banks.

Wie der Cast des Remakes im Interview mit "Yahoo Entertainment" betonte, seien ihnen Diversität und die Sichtbarkeit von People of Color in der Serie besonders wichtig gewesen.