"American Horror Story" ist die erfolgreichste Serie von Over-The-Top Mastermind Ryan Murphy. Das Spin-off "American Horror Stories" (genau lesen!) ist zwar noch universenweit weg vom selben Hype und hat mit durchwachsenen Kritiken zu kämpfen, kommt aber mittlerweile auch schon auf zwei Staffeln – und die dritte folgt bald, nämlich in den USA am 26. Oktober auf Hulu, pünktlich zu Halloween, was beim Streamingdienst "Huluween" heißt. Weil, wieso nicht.

Hier ist der Teaser-Trailer zu Staffel 3 von "American Horror Stories":