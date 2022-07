"American Horror Stories" Staffel 2: Trailer mit Gruselpuppen

Wenn Ryan Murphy mit Puppen spielt

Natürlich ist noch nicht bekannt, worum es in den einzelnen der insgesamt acht Episoden der zweiten Staffel gehen wird. Offensichtlich werden aber gruselige Puppen eine große und wichtige Rolle spielen – laut "Filmstarts" zumindest in der ersten Episode, denn die wird den Titel "Dollhouse" tragen. Und seit Chucky wissen wir: Puppen mit großen Augen und breitem Lächeln sind neben Clowns das Furchterregendste, was auf Gottes Erden so herum wandelt. So viel ist sicher: Mit "Toy Story" hat das nichts zu tun, wenn Ryan Murphy mit Puppen spielt ...

Die Titel der restlichen Episoden lauten: "Necro", "Aura", "Drive", "Bloody Mary", "Facelift", "Milkmaids", "Cellulite" und "Lake". Diese lassen auf ein erneut vielschichtiges Eintauchen in das Horror-Genre schließen.