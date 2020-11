"American Horror Story": Ryan Murphy zeigt erstes Staffel-10-Poster

Schon früher hat Murphy via Instagram einen Hinweis darauf gegeben, dass die neue Staffel irgendwo an einem Strand spielt. Daher gibt es nun Spekulationen, dass sich die Anthologie-Serie in der neuen Staffel dem Creature-Feature-Horror zuwendet, also Filmen wie dem Hai-Schocker "Der weiße Hai" (1975) oder den Tierhorror- und Monsterfilmen "Der Schrecken vom Amazonas" (1954) und "The Host" (2006).

Die Dreharbeiten der zehnten Staffel wurden im Oktober aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochen. Daher ist ein Start der neuen Folgen beim US-Sender FX erst im nächsten Jahr zu erwarten. Hierzulande ist "American Horror Story" bei Netflix zu sehen.