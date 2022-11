"Andor"-Staffel 1: Abspannszene am Staffel-Ende erklärt

Wie erfolgt die Überleitung zu "Rogue One"?

Das Ziel von "Andor" besteht ja darin, zeitlich schließlich an die Ereignisse des Kinofilms "Rogue One: A Star Wars Story" anzuknüpfen. Bis dahin sind allerdings noch rund vier Jahre zu überbrücken, die in der zweiten "Andor"-Staffel behandelt werden sollen.

Die Abspannszene verrät uns aber zunächst schon wichtige Details: Wer genau hinsieht, wird erkennen, dass hier Bauteile zum Einsatz kommen, die von Cassian Andor, Ruescott Melshi und Kino Loy im Gefängnis Narkina 5 zusammengesetzt werden mussten.

Diese Tatsache lässt die Ereignisse aus "Rogue One" in einem anderen Licht erscheinen: Da Cassian und Ruescott dort zur Zerstörung des Todesstern beitragen, haben sie also sozusagen Wiedergutmachung geleistet und Rache genommen für ihre Leidenszeit im Gefängnis und den unwissentlichen Anteil an der Todesstern-Konstruktion.