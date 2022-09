"Andor": Das ist die Handlung der neuen "Stars Wars"-Serie

"Andor" zeigt die dunkelste Zeit der weit, weit entfernten Galaxis

Zum Serienauftakt beherrscht das böse Imperium die "Star Wars"-Galaxis. "Andor" spielt "in der dunkelsten Zeit", verriet Hauptdarsteller Luna dem "Rolling Stone". Gezeigt wird, wie einfache Menschen sich nach und nach gegen die Unterdrückung durch das Imperium zur Wehr setzen, die sie in ihrem Alltag erdulden müssen. "Wir betonen, dass Veränderung und Revolution stattfinden, wenn normale Menschen entscheiden, etwas zu tun", so Luna.

Showrunner Tony Gilroy (66), der schon für entscheidende Nachdrehs beim Film "Rogue One" verantwortlich war, will mit seiner neuen "Star Wars"-Serie "die Ausbildung und Evolution eines Revolutionärs" zeigen. "Andor" ist also eine Origin-Geschichte seiner Titelfigur. Neben dieser Entwicklung geht es jedoch in einem weiteren Sinne auch um das Entstehen der Rebellion, die später in den Filmen "Episode IV-VI" aus den Jahren 1977-1983 das böse Imperium um den Imperator und Darth Vader zu Fall bringt.