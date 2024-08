Wer kennt nicht die nervenaufreibende Geschichte von "Rosmary's Baby" ? Roman Polanski schuf damit 1968 ein absolutes Meisterwerk, das Generationen von nachfolgenden Horror-Freunden inspirierte. Nun ist es offenbar an der Zeit, wieder in das berüchtigte Gebäude zurückzukehren, um herauszufinden, was sich noch vor Rosemary's Zeit dort ereignet hat. Daher versetzt uns "Apartment 7A" ins Jahr 1965. In der Hauptrolle ist "Ozark"-Star Julia Garner zu erleben.

Worum geht es in dem Prequel?

Die ehrgeizige Tänzerin Terry Gionoffrio (Julia Garner) träumt von Ruhm und Reichtum in New York City. Nach einer schweren Verletzung wird sie von einem wohlhabenden älteren Ehepaar (Dianne Wiest, "I Care a Lot", und Kevin McNally, "Fluch der Karibik") im luxuriösen Bramford Building aufgenommen. Als ihr Mitbewohner und einflussreicher Broadway-Produzent (Jim Sturgess, "Across the Universe") ihr eine neue Chance auf Ruhm bietet, scheint es, als würden all ihre Träume endlich in Erfüllung gehen.

Doch nach einer Nacht, an die sie sich nicht mehr vollständig erinnern kann, wird sie mit beunruhigenden Umständen konfrontiert. Terry muss die Opfer, die sie für ihre Karriere zu bringen bereit ist, überdenken, als sie entdeckt, dass nicht nur in Apartment 7A, sondern auch in Bramford selbst das Böse wohnt.

Zu den weitere Darsteller:innen gehören Marli Siu ("Alles, was ich über Liebe weiß"), Andrew Buchan ("Alles Geld der Welt"), Rosy McEwen ("Blue Jean") und Kobna Holdbrook-Smith ("Wonka").