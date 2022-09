Plan für das "Avatar"-Franchise

Die weitere Handlung des Franchise wird größtenteils geheim gehalten, jedoch gab James Cameron im Interview mit "Vanity Fair" ein paar Details bekannt.

Wie der Originalfilm haben auch die vier geplanten Fortsetzungen "vollständig gekapselte", eigenständige Handlungen, die "zu ihren eigenen Schlussfolgerungen kommen". Alle vier Filme haben eine übergreifende Meta-Erzählung, die sie miteinander verbindet und in deren Mittelpunkt die Familie Sully steht. James Cameron beschrieb die Fortsetzungen als "eine natürliche Erweiterung der Themen, der Charaktere und der geistigen Unterströmungen" des ersten Films.

Seht hier den Trailer zu "Avatar: The Way of Water":