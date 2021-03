"Avatar" überholt "Avengers" als erfolgreichster Film

Rekord bei Einspiel-Ergebnissen

Doch die Entscheidung, "Avatar" ab 12. März in China wieder in die Kinos zu bringen, hat sich nun sehr positiv und vor allem lukrativ für das Werk erwiesen, wie "Deadline" berichtet – weitere 12,3 Millionen US-Dollar sind dadurch nämlich in die Kassen geflossen und "Avatar" liegt mit 2,802 Milliarden Dollar weltweitem Einspielergebnis erneut auf Platz 1. Sehr groß ist der Unterschied zwischen den beiden Erfolgs-Filmen übrigens nicht, da "Avengers: Endgame" derzeit nur um knapp fünf Millionen Dollar zurückliegt und 2,797 Milliarden Dollar an Einnahmen aufweist. Allerdings könnte "Avatar" hier noch weiter zulegen, da der Film noch einige Zeit in China laufen wird.

Die Russo-Brüder, Regisseure von "Endgame", zollten Cameron und seinem Werk in einem Tweet umgehend Respekt. Was für ein Glück, dass beide Filmtitel mit denselben Buchstaben beginnen.